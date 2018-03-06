Повар как дед Путина: президент РФ развеял стереотип о мужских и женских профессиях

Участники VI Всероссийского форума рабочей молодежи в Нижнем Тагиле спросили Владимира Путина, как он относится к девушкам, которые выбирают мужские профессии, и к мужчинам, которые идут на женскую работу. На что президент заявил, что такое разделение профессий считает необоснованным стереотипом.

Во-первых, деление на профессии - это штамп, за которым мало что стоит. Мой дед был поваром, отец - мастер на вагоностроительном заводе. И они оба были довольны жизнью и гордились своим делом. Вспомните, ведь и во время Великой Отечественной Войны, и в послевоенное время женщины работали на мужских профессиях поделился с участниками форума Владимир Путин.

Он обратил внимание на активное внедрение технологий в производство, благодаря которым расширяются возможности для женщин. Теперь с помощью современной техники работа на предприятиях становится доступной для девушек, и они работают эффективно.

В IT-сфере в World Skills наши девочки занимают первые места. Главное ведь что - чтобы по душе было! Тогда человек будет добиваться результатов подытожил свою речь президент РФ.