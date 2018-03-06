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Свердловская область заняла шестое место в рейтинге счастливых регионов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область заняла шестое место в рейтинге счастливых регионов

6 марта, 08:30Crazy News
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