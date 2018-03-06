Свердловская область заняла шестое место в рейтинге счастливых регионов

Всего в рейтинг вошли данные по 25-ти субъектам. Первое место взяла Москва, второе – у Санкт-Петербурга, третье – у Крыма, на четвёртой строке – Московская область и на пятой – Республика Татарстан.

Работая над составлением рейтинга, специалисты компании «Медиалогия» учитывали долю упоминаний каждого из регионов в контексте «счастье». Исследователи провели анализ постов с Facebook, Instagram, ВКонтакте, ЖЖ, Одноклассников, а также различных читаемых форумов и блогов.

Свердловская область попадает в десятку рейтинга по «счастью» не первый раз.