Язычники сожгли гроб с телом соратника в Кировской области (ФОТО)

Погребение происходило в деревне Весенево Шабалинского района, где несколько лет назад язычник Доброслав основал общину единомышленников. Умерший мужчина, однако, жил в Москве, но идеи общины были ему близки. Незадолго до смерти он написал завещание, в котором его воля о таких похоронах была заверена нотариусом.



О произошедшем стало известно после того, как организатор обряда выложил в социальные сети прощальную запись на своей странице. Он написал, что крада горела с 11 утра до 20 вечера, несмотря на 20-градусный мороз. Прах родные покойного собрали в специально подготовленный ящик.







Федеральный закон, добавим, гласит, что в случае если человек выбрал кремацию, то проходить она должна в крематории, где соблюдены этические, санитарные и экологические нормы, передает «Комсомольская правда».





Фото: страница Родостава Добровольского ВК