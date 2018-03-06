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Новости Нижнего Тагила

Язычники сожгли гроб с телом соратника в Кировской области (ФОТО)

6 марта 2018, 09:00Добавить новость
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В Кировской области последователи язычника 1 марта 2018 года устроили погребальный костёр и сожгли гроб с телом умершего соратника. Перед смертью покойный пожелал, чтобы его труп предали огню, а не земле.

Погребение происходило в деревне Весенево Шабалинского района, где несколько лет назад язычник Доброслав основал общину единомышленников. Умерший мужчина, однако, жил в Москве, но идеи общины были ему близки. Незадолго до смерти он написал завещание, в котором его воля о таких похоронах была заверена нотариусом.

О произошедшем стало известно после того, как организатор обряда выложил в социальные сети прощальную запись на своей странице. Он написал, что крада горела с 11 утра до 20 вечера, несмотря на 20-градусный мороз. Прах родные покойного собрали в специально подготовленный ящик.

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Федеральный закон, добавим, гласит, что в случае если человек выбрал кремацию, то проходить она должна в крематории, где соблюдены этические, санитарные и экологические нормы, передает «Комсомольская правда».

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Фото: страница Родостава Добровольского ВК
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