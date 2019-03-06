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Итальянский художник нарисовал Екатеринбург с жителями-лягушками
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Итальянский художник нарисовал Екатеринбург с жителями-лягушками

Сегодня, 20:56Crazy NewsФото: dudduddu.wordpress.com
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