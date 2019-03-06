Итальянский художник нарисовал Екатеринбург с жителями-лягушками
Сегодня, 20:56Crazy NewsФото: dudduddu.wordpress.com
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Итальянский художник Джакомо Бонино нарисовал открытку, на которой изобразил жителей Екатеринбурга в образах лягушек.
Сюжеты: Екатеринбург
Итальянец написал на своем сайте, что никогда не был в Екатеринбурге, но изучал его по интернет-картам.
Художник рисует лягушек, которые путешествуют по всему миру, часто среди них можно узнать известных людей.
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На открытке с Екатеринбургом изображены Яков Свердлов, игрок «Автомобилиста» и его фанаты, балерина Кюнсун Пак и группа «Чайф». Также на открытке можно увидеть здание УрФУ и здание Оперного театра.
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