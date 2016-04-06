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Водитель чиновника из Нижнего Тагила подрался с сотрудниками ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель чиновника из Нижнего Тагила подрался с сотрудниками ГИБДД

6 апреля 2016, 14:45Crazy NewsПавел Щербина
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