Водитель чиновника из Нижнего Тагила подрался с сотрудниками ГИБДД

Конфликт произошёл из-за того, что водитель чиновника припарковал автомобиль на парковочном месте, предназначенном для инвалидов. Сотрудники ДПС потребовали переставить машину, на что водитель ответил категорическим отказом. Устно убедить водителя переставить автомобиль не удалось. Он оказал сопротивление. Тогда полицейские применили слезоточивый газ, сообщает ИА «Между строк». Сообщалось, что в результате конфликта водитель оказался на больничном.

Административный материал в отношении него [водителя главы Администрации пригородного района - прим. ред.] составлен. Все остальное будет после того, как он выйдет с больничного. Нарушитель действительно написал жалобу на превышение полицейскими полномочий. По ней будет вестись работа в установленные законом сроки рассказал журналистам TagilCity.ru начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.

В отделе пропаганды ГИБДД отметили, что информации об извинениях со стороны чиновника за поведение его подчинённого не поступало.

У нас нет водителя Главы Администрации, у нас есть водители Администрации Горноуральского городского округа. И комментариев мы по этому поводу не даём сообщили журналистам TagilCity.ru в приёмной Главы Горноуральского городского округа.

TagilCity.ru напоминает о том, что в конце марта сотрудники ГИБДД оштрафовали другого водителя служебной иномарки на 5000 рублей за парковку на месте для инвалидов.