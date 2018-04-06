Мужчина в Финляндии впервые родил ребенка
6 апреля, 10:15Crazy News
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В Финляндии мужчина впервые родил ребенка.
Мужчина, родивший ребенка, был женщиной, но сменил пол. Для того, чтобы попробовать забеременеть, он прервал прием гормональных препаратов.
По его словам, все 9 месяцев беременности прошли без сложностей. Ребенок родился весом 4 кг и ростом 53 см.
Сложности возникли лишь с документацией, поскольку документы у будущей матери были оформлены на имя мужчины, сообщает «Газета.ru».
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