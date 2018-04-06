-1
Свердловская область
Нижний Тагил
-1
день: +5
вечер: +8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.58 - 0.18
EUR 70.59 - 0.37
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Мужчина в Финляндии впервые родил ребенка

6 апреля 2018, 10:15Добавить новость
финляндия,мужчина,ребенок,смена пола,беременность,женщина
В Финляндии мужчина впервые родил ребенка.

Мужчина, родивший ребенка, был женщиной, но сменил пол. Для того, чтобы попробовать забеременеть, он прервал прием гормональных препаратов.

По его словам, все 9 месяцев беременности прошли без сложностей. Ребенок родился весом 4 кг и ростом 53 см.

Сложности возникли лишь с документацией, поскольку документы у будущей матери были оформлены на имя мужчины, сообщает «Газета.ru».

В начале 2018 года в Москве впервые зарегистрировали однополый брак между мужчинами.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Семья сов на животе будущей мамы из Екб победила среди 80 работ художников (ФОТО)
12 февраля, 09:00
2 7
Тагильские школьники идут работать в отряд мэра: места на июнь уже заняты
вчера, 20:05
3 1
8-летний ребенок умер в инфекционной больнице Нижнего Тагила от менингита
вчера, 12:20
1 30

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 18
Сейчас на сайте 3193 гостя и 118 пользователей
Подписаться на новости