Мужчина в Финляндии впервые родил ребенка

В Финляндии мужчина впервые родил ребенка.

Мужчина, родивший ребенка, был женщиной, но сменил пол. Для того, чтобы попробовать забеременеть, он прервал прием гормональных препаратов.



По его словам, все 9 месяцев беременности прошли без сложностей. Ребенок родился весом 4 кг и ростом 53 см.



Сложности возникли лишь с документацией, поскольку документы у будущей матери были оформлены на имя мужчины, сообщает «Газета.ru».



В начале 2018 года в Москве впервые зарегистрировали однополый брак между мужчинами.