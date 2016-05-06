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В Екатеринбурге хозяева окрасят своих собак в разные цвета и отправят на парад
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге хозяева окрасят своих собак в разные цвета и отправят на парад

6 мая 2016, 11:30Crazy NewsТимофей Данилов
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