В Екатеринбурге хозяева окрасят своих собак в разные цвета и отправят на парад

Индийский фестиваль Холи в последнее время стал весьма популярным среди жителей региона. В этом году в новой забаве впервые примут участие животные.

26 июня на стадионе «Юность» состоится парад разноцветных собак. Четвероногие, окрашенные в разные цвета, пройдут по стадиону вместе со своими хозяевами. Так, на празднике появятся радужные колли, шпицы, мопсы и собаки других пород.

По словам организаторов фестиваля, разноцветный порошок абсолютно безвреден как для людей, так и для собак. В Индии животные являются полноправными участниками праздника. Поэтому и появилась идея повторить зарубежный опыт на Урале.

Планируется, что участниками парада станут более ста собак. А некоторые смогут показать чудеса дрессуры. В специально оборудованной зоне животные будут радовать свердловчан своими умениями. Самые яркие собаки будут награждены призами.

Кроме того, на празднике Холи пройдет масштабная баталия красками. Более 10 тысяч человек закидают друг друга разноцветным порошком.