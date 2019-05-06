В Екатеринбурге павлин сбежал от хозяина в школу

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В Екатеринбурге в школу № 114 прилетел павлин, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Учащиеся школы заметили экзотическую птицу в окне одного из кабинетов учреждения.
На фотографиях видно, что павлин залетел на территорию учебного заведения и заглядывал в окна. Позже выяснилось, что птица улетела из расположенном неподалеку дома в частном секторе.
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По словам учеников, ранее птица не прилетала на территорию школы.
Сотрудники школы нашли владельца, который забрал павлина домой.
Напомним, ранее под Каменском-Уральским стадо овец выбежало на проезжую часть и спровоцировало аварию, в которой автомобиль марки Mitsubishi Pajero получил повреждения. Владельцу отары пришлось выплатить пострадавшему 100 тысяч рублей компенсации.
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