В Екатеринбурге павлин сбежал от хозяина в школу

Учащиеся школы заметили экзотическую птицу в окне одного из кабинетов учреждения.

На фотографиях видно, что павлин залетел на территорию учебного заведения и заглядывал в окна. Позже выяснилось, что птица улетела из расположенном неподалеку дома в частном секторе.

По словам учеников, ранее птица не прилетала на территорию школы.

Сотрудники школы нашли владельца, который забрал павлина домой.