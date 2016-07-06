Предприниматель из Качканара 4 месяца держал в своей теплице почти 30 мигрантов из Узбекистана
6 июля 2016, 14:30Crazy NewsТимофей Данилов
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Днем гости с Ближнего Востока работали на стройке, а по ночам ютились в «огороде под крышей».
В начале июля в отношении 50-летнего жителя Качканара, за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, сыщики завели уголовное дело.
По версии следствия, работодатель несколько месяцев предоставлял ночлежку в теплице для граждан Узбекистана, которые приехали в Россию на заработки.
В феврале мужчина официально зарегистрировал в своем доме 27 уроженцев Узбекистана. Но по факту иностранцы проживали все это время не в здании, а в теплице, передает «Новый Качканар». В отношении коммерсанта заведено дело, поскольку постройка для выращивания рассады не пригодна для проживания.
Предприимчивому качканарцу грозит тюремный срок или принудительные работы сроком до 3-х лет, либо штраф до полумиллиона рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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