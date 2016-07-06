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Предприниматель из Качканара 4 месяца держал в своей теплице почти 30 мигрантов из Узбекистана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприниматель из Качканара 4 месяца держал в своей теплице почти 30 мигрантов из Узбекистана

6 июля 2016, 14:30Crazy NewsТимофей Данилов
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