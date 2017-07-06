Автомобиль Иисуса Христа был припаркован в Екатеринбурге (ФОТО)

Так, например, на кузове автомобиля крупным шрифтом нанесена надпись «Господь и Спаситель Иисус Христос».

На боковых дверях машины также можно прочесть несколько фраз религиозного содержания.

Своими снимками «автомобиля Иисуса» охотно делатся очевидцы на своих страницах в социальных сетях и ведут активные обсуждения по поводу принадлежности авто.

Как передает корреспондент «ВЕДОМОСТЕЙ УРАЛ», на задней части машины указан телефонный номер, по которому дозвонившиеся попадают на горячую линию психологической поддержки, организация носит название «Доброе слово». Известно, что круглосуточная линия помощи была организована на Украине, однако получила распространение и в других странах.