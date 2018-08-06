Екатеринбурженка вышла в финал конкурса для дам с пышными формами

29-летняя Анастасия является бывшей сотрудницей полиции. После 11 лет работы в патрульно-постовой службе девушка решила поменять жизнь. Сейчас Анастасия работает руководителем отдела продаж в одной из фирм.

Ее часто приглашают на местные показы одежды и нижнего белья для женщин с формами. Через какое-то время после опыта моделью она решила подать заявку на участие в конкурсе. Кастинг, состоявшийся в Санкт-Петербурге, девушка успешно прошла. Впереди финал.

Подготовка к конкурсу идет на протяжении всего лета, с 28 мая каждые выходные я прилетаю в Санкт-Петербург. С нами работают профессиональные специалисты в области моды, фотопозирования, дефиле, психологи, крутые фотографы. В общем, программа очень насыщенная. Недавно прошел полуфинал, где выбыли 4 участницы, но я выдержала и это испытание,рассказала участница конкурса.