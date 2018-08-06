Полуголый блогер из Тюмени катался в ванне по Екатеринбургу

Мы просто хотели повеселиться. Приехали в Екатеринбург специально, чтобы устроить этот заезд. Нам хотелось именно сюда, потому что нравится город, рассказал мужчина.

В Тюмени блогер также катался в ванне, прикрепленной к автомобилю, за что водитель авто получил штраф в размере 1000 рублей.

В Екатеринбурге мотоблок с ванной избегал оживленных улиц и старался не препятствовать движению – поэтому удалось обойтись без штрафов.

После заезда в Тюмени блогер получил приглашение поучаствовать в съемках на Первом канале. 8 августа он вылетает в Москву.