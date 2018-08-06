Полуголый блогер из Тюмени катался в ванне по Екатеринбургу

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5 августа 2018 года в Екатеринбурге можно было встретить транспорт в виде ванны, прикрепленной к мотоблоку. Пассажиром стал блогер из Тюмени, прославившийся своими показательными выступлениями.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Мы просто хотели повеселиться. Приехали в Екатеринбург специально, чтобы устроить этот заезд. Нам хотелось именно сюда, потому что нравится город, рассказал мужчина.
В Тюмени блогер также катался в ванне, прикрепленной к автомобилю, за что водитель авто получил штраф в размере 1000 рублей.
В Екатеринбурге мотоблок с ванной избегал оживленных улиц и старался не препятствовать движению – поэтому удалось обойтись без штрафов.
После заезда в Тюмени блогер получил приглашение поучаствовать в съемках на Первом канале. 8 августа он вылетает в Москву.
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По словам мужчины, он планирует повторить путешествие в ванне по другим городам России.
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