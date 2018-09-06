Снято на смартфон: режиссёр из Екатеринбурга победил в престижном конкурсе

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Режиссёр Иван Соснин из Екатеринбурга снял клип на смартфон марки Samsung. Ролик одержал победу на международном фестивале мобильного кино iPhone Film Festival.
Сюжеты: Екатеринбург
5-минутный клип был снят на песню грузинской группы «Mgrzavrebi» осенью 2017 года. Песня рассказывает историю о двух пенсионерах, которые сбежали из дома престарелых и поехали к морю.
Видео
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Видео: Samsung YouTube TV
В соцсетях Иван Соснин написал:
Удивительно и очень радостно, что клип с таким наивным и добрым сюжетом так хорошо идет по международным фестивалям.
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