В Нижнем Тагиле у вокзала прошел пикет «политзаключенного»
Сегодня, 20:55Crazy NewsФото: Скриншот видео ЧП Нижний Тагил
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В Нижнем Тагиле возле железнодорожного вокзала 6 октября мужчина с табличкой «политзаключенный» пикетировал против плохой погоды, сообщает паблик ЧП «Нижний Тагил».
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужчина с табличкой на груди и плакатом, на котором написано «конституция уральской республики» пояснил, что он протестует против нарушения основного закона этой «конституции». Пикетчик не смог объяснить, кто именно совершил нарушения.
Без повода, просто нарушать основной закон уральской республики нельзя. Погода у вас плохая, петь нельзя, сказал мужчина.
ЧП «Нижний Тагил»Видео
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