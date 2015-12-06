Уральский депутат пожаловался в Генпрокуратуру на «Дом-2»

Дом-2» это передача, которую смотрит широкая аудитория, в том числе дети и подростки. Они могут решить, что так вести себя это норма, - пишет Коробейников на своей страничке в Facebook. – В то время, когда мы говорим о нравственном развитии молодежи, которое является одним из основ патриотического воспитания граждан, в «Дом 2» показывают избиение женщин, нецензурную брань, беспорядочный половой образ жизни, распитие алкогольных напитков и курение. Считаю, что необходимо запретить демонстрацию сцен насилия, курения и использования нецензурной лексики.