Уральский депутат пожаловался в Генпрокуратуру на «Дом-2»
Алексей Коробейников уверен, что затянувшееся шоу учит детей аморальному образу жизни.
Депутат областного Заксобрания Алексей Коробейников написал обращение Генеральному прокурору и в Роскомнадзор проверить «Дом -2». Политик уверен, что герои шоу, которое идет на телеканале «ТНТ» уже как 11 лет, ведут аморальный образ жизни.
Дом-2» это передача, которую смотрит широкая аудитория, в том числе дети и подростки. Они могут решить, что так вести себя это норма, - пишет Коробейников на своей страничке в Facebook. – В то время, когда мы говорим о нравственном развитии молодежи, которое является одним из основ патриотического воспитания граждан, в «Дом 2» показывают избиение женщин, нецензурную брань, беспорядочный половой образ жизни, распитие алкогольных напитков и курение. Считаю, что необходимо запретить демонстрацию сцен насилия, курения и использования нецензурной лексики.
Напомним, скандальное шоу уже неоднократно пытались запретить. В мае 2005 года депутаты Мосгордумы требовали закрыть телепроект и привлечь его ведущую Ксению Собчак к уголовной ответственности за сутенёрство.