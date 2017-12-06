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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбуржец пожаловался на кинотеатр за отказ пустить его в зал со своей едой

6 декабря 2017, 10:00Добавить новость
город,Екатеринбург,закон,нарушение,прокуратура,Свердловская область,суд,кинотеатр,еда
 Молодого человека не пустили на киносеанс в один из кинотеатров Екатеринбурга со своей едой

Ему настоятельно рекомендовали оставить еду, в противном случае, его не пустили бы в зал. Свои наггетсы посетитель кинотеатра положил в камеру хранения и отправился смотреть кино голодным, передает Наша газета.

После просмотра фильма недовольный клиент написал жалобу в прокуратуру. В ведомстве пояснили, что данный запрет прописан в правилах посещения кинотеатра за подписью гендиректора.

По мнению прокуратуры, это требование нарушает законодательство и ущемляет права потребителей. Поэтому в адрес кинотеатра было вынесено представление о пересмотре условий договора. 


Дело будет рассмотрено в суде. 

 
 
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