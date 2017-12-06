Екатеринбуржец пожаловался на кинотеатр за отказ пустить его в зал со своей едой

один из кинотеатров Екатеринбурга со

своей едой

Ему настоятельно рекомендовали оставить еду, в противном случае, его не пустили бы в зал. Свои наггетсы посетитель кинотеатра положил в камеру хранения и отправился смотреть кино голодным, передает Наша газета.





После просмотра фильма недовольный клиент написал жалобу в прокуратуру. В ведомстве пояснили, что данный запрет прописан в правилах посещения кинотеатра за подписью гендиректора.





По мнению прокуратуры, это требование нарушает законодательство и ущемляет права потребителей. Поэтому в адрес кинотеатра было вынесено представление о пересмотре условий договора.



Дело будет рассмотрено в суде.