Екатеринбуржец пожаловался на кинотеатр за отказ пустить его в зал со своей едой

Молодого человека не пустили на киносеанс в один из кинотеатров Екатеринбурга со своей едой
Ему настоятельно рекомендовали оставить еду, в противном случае, его не пустили бы в зал. Свои наггетсы посетитель кинотеатра положил в камеру хранения и отправился смотреть кино голодным, передает Наша газета.
После просмотра фильма недовольный клиент написал жалобу в прокуратуру. В ведомстве пояснили, что данный запрет прописан в правилах посещения кинотеатра за подписью гендиректора.
По мнению прокуратуры, это требование нарушает законодательство и ущемляет права потребителей. Поэтому в адрес кинотеатра было вынесено представление о пересмотре условий договора.
Дело будет рассмотрено в суде.