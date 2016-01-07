«Кража по-тагильски». Трое мужчин средь бела дня вынесли из магазина лотерейный автомат

В полицию Нижнего Тагила обратился представитель фирмы, владеющей терминалом. Он заявил о его пропаже из магазина.

Полицейские изучили записи видеонаблюдения в магазине. На кадрах было отчётливо видно, что трое мужчин сначала приглядывались к терминалу, а затем выдернули его из розетки и унесли в неизвестном направлении.

Примечательно, что на мужчин не обратили никакого внимания ни покупатели, ни персонал магазина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска с участковым уполномоченным установили и задержали первого из подозреваемых. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Он не стал ничего отрицать, рассказав полицейским о том, где он спрятал терминал. Сейчас похищенное оборудование изъято и возвращено владельцу. Материальный ущерб, причинённый фирме, оценивается в 100 000 рублей.

Потому горе-вору грозит реальное заключение на срок до пяти лет. В данный момент полиция разыскивает двух других соучастников кражи.

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