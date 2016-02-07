В Екатеринбурге молодежь снимала на видео, как бабушка разнимала драку с битами и пистолетами (ВИДЕО)

Несколько молодых людей с пистолетами и битой шумно и агрессивно выясняли отношения. В чем причина данной драки - предстоит выяснить полиции.

Примечательно в ситуации не сама драка, и даже не громкие выстрелы, а несколько иное. Молодежь снимала происходящее на видео, радостно комментируя события. Один их мужчин за кадром переживал. как бы не повредили его машину. Девушка предлагала вызвать полицию, а ее друзья посчитали, что в ситуации разберутся охранники из близлежащего пункта охраны.

Пока молодежь делала видео, которое теперь станет местным хитом, неравнодушная старушка, проходящая мимо толпы дерущихся парней, решила их разнять. Такой поступок, конечно, опрометчив, но так контрастен на фоне комментариев пассивных наблюдателей.

Известно, что сама бабушка не пострадала и никого не повредила. Но во время драки кому-то все-таки досталось несколько ударов битой и даже пуля, как сказали авторы видео, "это Уралмаш, детка".

Напомним, еще одна массовая драка со стрельбой произошла в Екатеринбурге в начале января.