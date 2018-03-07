Очередной фекальный сталагмит разрастается в общежитии Серова (ФОТО)

Накануне жители сообщили редакции издания «Глобус» о том, что в дверном проёме появляется новая коричневая ледяная глыба. Над сталагмитом располагается нежилой блок общежития, пол которого покрыт слоем заледеневших фекалий. Подо льдом находится самый разнообразный мусор.

В прокуратуре сообщили, что специалисты выезжали на место после заявления граждан. Утечка из канализации произошла по причине засора трубы. В скором времени последствия и причину аварии будут ликвидировать сотрудники управляющей организации города Серова.

Также контролирующее ведомство внесло в адрес мэрии города представление с требованием навести порядок в комнатах общежития, где сейчас никто не живет.