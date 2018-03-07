Пьяный житель Первоуральска угнал лесовоз ради свидания с любимой

В кабине грузовика остался ключ, благодаря чему мужчина смог завести и угнать лесовоз, чтобы приехать к своей знакомой. Однако женщина не пустила его в дом, после чего мужчина решил отправиться обратно, но не смог развернуть машину. В итоге он бросил лесовоз и пошел домой пешком. Угонщика большегруза задержали в тот же день.