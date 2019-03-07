Свердловчанкам предлагают арендовать мужчину и цветы для фото в Instagram

Услуга стоит от 500 до 1000 рублей. За деньги к женщине направят мужчину на Lexus или Infiniti, однако есть условие – лица мужчины на фотографиях не должно быть видно. Кроме того, в комплекте идет букет роз от 35 до 101 штуки.

Помимо этого, в некоторых объявлениях предлагается сдать в аренду для фотографий коробку от iPhone XR или браслет Pandorа.

В соцсетях также можно найти группы, где предлагают в аренду букеты.

Нет нужды тратить большие суммы или ждать подарок от молодого человека, просто напишите нам и получите букет к порогу вашего дома всего за 900 рублей, говорится в группе во ВКонтакте.