Екатеринбуржец отсудил компенсацию за билеты на сорванный бой Поветкина и Стиверна

Поединок был запланирован в Екатеринбурге на 17 декабря 2016 года, однако бой так и не состоялся.

Ведущий билетный партнёр поединка «Культурная служба» сообщил о времени по возврату средств за билеты – с 26 по 30 декабря 2016 года. Екатеринбуржец физически не смог в этот период оставить заявку на возврат, поэтому обратился только 1 марта. В компании ему объяснили, что срок возврата проходных билетов истёк. Мужчине было предложено обратиться к организаторам мероприятия ООО ПК «Мир бокса» или ООО «Культурная служба».

История с возвратом денег затянулась и превратилась в судебную тяжбу. В итоге суд Ленинского района Екатеринбурга взыскал в пользу несостоявшегося зрителя следующую сумму: 4 тысячи за стоимость одного билета, 4 тысячи – неустойка, 245 – проценты, тысяча рублей компенсации морального вреда, а также 4 622 штраф.

Ответчик отправил жалобу в вышестоящую инстанцию, однако суд Свердловской области оставил прежнее решение по данному делу без изменений, сообщает издание «Областная газета».