Бони и Клайд пытались ограбить ломбард в Серове при помощи игрушечного пистолета

Неудачная попытка ограбления произошла в Серове в минувшие выходные. Мужчина попытался ограбить ломбард при помощи игрушечного пистолета.

Как рассказал охранник скупки, в момент нападения в помещении находились посетители. Неизвестный забежал в зал и стал размахивать предметом, похожим на пистолет.

Это ограбление! Вы – заложники! -- закричал грабитель.

Охранник вступил с ним в диалог и попытался успокоить. Однако мужчина начал бить пистолетом витрину. В этот момент «оружие» сломалось. Тогда стало ясно, что это бутафория.

Вместе с мужчиной в помещение вошла женщина, было понятно, что они знакомы, однако ее роль в ограблении пока неясна. Со слов очевидцев, компания была пьяна.

Более детальные подробности инцидента неизвестны, получить комментарии в полиции не удалось, пишет «Глобус Серов».