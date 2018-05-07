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Новости Нижнего Тагила

Бони и Клайд пытались ограбить ломбард в Серове при помощи игрушечного пистолета

7 мая 2018, 10:35Добавить новость
полиция,происшествие,Серов,ломбард,ограбление,грабитель,охрана

В Серове 5 мая около 16 часов мужчина попытался ограбить ломбард «Золотой» при помощи игрушечного пистолета.

Неудачная попытка ограбления произошла в Серове в минувшие выходные. Мужчина попытался ограбить ломбард при помощи игрушечного пистолета.

Как рассказал охранник скупки, в момент нападения в помещении находились посетители. Неизвестный забежал в зал и стал размахивать предметом, похожим на пистолет.

Это ограбление! Вы – заложники! -- закричал грабитель.


Охранник вступил с ним в диалог и попытался успокоить. Однако мужчина начал бить пистолетом витрину. В этот момент «оружие» сломалось. Тогда стало ясно, что это бутафория.

Вместе с мужчиной в помещение вошла женщина, было понятно, что они знакомы, однако ее роль в ограблении пока неясна. Со слов очевидцев, компания была пьяна.

Более детальные подробности инцидента неизвестны, получить комментарии в полиции не удалось, пишет «Глобус Серов».

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