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Новости Нижнего Тагила

«Наклейки собраны – игрушек нет!»: жители Серова готовят жалобу на «Магнит»

7 мая 2018, 09:00Добавить новость
город,прокуратура,Свердловская область,Серов,Магнит,потребитель
В Серове местные жители готовят обращение в прокуратуру и в отдел по защите прав потребителей по поводу того, что в сети «Магнит» закончились кружки с игрушками по акции.

Горожане сетуют, что они зря собирали наклейки, и сейчас их дети расстраиваются из-за отсутствия кружек с «маленькими героями». Более того, в соцсетях предлагают игрушки за заполненные буклеты за 300 рублей, что также возмущает людей.

Потребители недовольны тем, что сроки проведения акции были закрыты. Они требуют от торговой сети исполнить свои обязательства.

Добавим, это не первый случай скандала из-за конкретной акции. Так, в Ставрополе известно о потасовке между покупателями из-за игрушек, передаёт Znak.com.

Отметим, что акция под названием «Маленькие герои ищут друзей» началась в «Магните» 13 декабря прошлого года: в обмен на буклеты с наклейками можно было со скидкой получить кружку с игрушкой. Позже СМИ сообщали о массовой перепродаже игрушек на сайтах объявлений, причём цены были значительно завышены.

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