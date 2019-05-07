Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Свердловский ловец покемонов в храме Соколовский стал несудимым
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургДень Победы — 2019
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
40530795 244549379735609 7542321755595997184 n

Свердловский ловец покемонов в храме Соколовский стал несудимым

Сегодня, 01:11Crazy NewsФото: Личная страница Руслана Соколовского в Facebook
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина