В Свердловской области пьяная женщина напала на сотрудника ГИБДД с молотком

Субботним вечером 4 июня в дежурной части полиции городского округа Богданович был зафиксирован звонок с сообщением о том, что по улицам села Байны на высокой скорости передвигается автомобиль ВАЗ-2108 вишневого цвета. Для проверки данного сообщения на место был отправлен наряд ДПС. Остановить нарушителя удалось при патрулировании населенного пункта уже через 45 минут после поступления звонка. Транспортным средством управлял 41-летний мужчина, имевший нескрываемые признаки алкогольного опьянения. Нарушителя пригласили в автомобиль ДПС для выполнения необходимых административных процедур.

По прошествии нескольких минут, около патрульного автомобиля появилась женщина, также находившаяся под воздействием алкоголя. Как позже выяснилось, это была супруга задержанного лихача. Не стесняясь в выражениях, женщина стала требовать у сотрудников ДПС отпустить ее мужа. После того, как пинки служебного автомобиля и нецензурная брань не возымели действия, скандалистка отправилась домой. Вернулась она уже с ножом, размахивая которым, делала попытки проколоть колеса патрульной машине.

После безуспешных попыток успокоить супругу, мужчина, сидевший на переднем сиденье, попытался выскочить из автомобиля и скрыться в доме. Попытка была пресечена сотрудниками ГИБДД, на беглеца надели наручники. В это время женщина, схватив за оградой дома молоток, напала с ним на инспектора ДПС, ударив его по руке, после чего также была задержана и закована в наручники.

В результате произошедшего семейная пара оказалась в отделении полиции Богдановичского района, а их автомобиль эвакуирован на штрафную стоянку. На мужчину составлены административные материалы по ч.1 ст.12. 8 и 19.3 КоАП РФ. В отношении женщины может быть возбуждено уголовное дело по ст. 318 и ст. 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти»).