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В Свердловской области пьяная женщина напала на сотрудника ГИБДД с молотком
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области пьяная женщина напала на сотрудника ГИБДД с молотком

7 июня 2016, 16:15Crazy News
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