Шаровая молния, блики или видеомонтаж? Неопознанный объект зафиксировали жители Нижнего Тагила во время урагана (ВИДЕО)

Тагильчанин Сергей Викторов снимал на видео бушующий в городе ураган. В кадры камеры попал сгусток света, который некоторое время висел в воздухе, а потом исчез.

Мой друг Сергей заснял на видео необычное явление. Шаровая молния это или что-то еще - не знаю. После того, как объект исчез - прозвучал хлопок рассказывает TagilCity.ru житель Нижнего Тагила Максим.

Собеседники редакции, имеющие опыт обработки видео, не смогли однозначно сказать, является ли объект на кадрах шаровой молнией.

Вероятно, это видеомонтаж. Или просто блики от фар соседних автомобилей делится своими версиями тагильчанин Роман, занимающийся обработкой и монтажом видео.

До сих пор явление шаровой молнии не изучено и его существование достоверно не доказано. Однако многочисленные очевидцы на протяжении нескольких веков сообщают о необычных светящихся шарах, возникающих в воздухе преимущественно в грозовую погоду.