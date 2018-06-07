Детский сад в ХМАО будет проверен из-за песни про «дядю Вову» (ВИДЕО)

В конце мая во время отчётного концерта группы «До-ми-солька» в детском саду №68 воспитанники исполнили песню «Дядя Вова, мы с тобой». В песне встречаются слова про «гегемона» и «Евросоюз», сообщает URA.ru. Одна из родительниц выложила запись выступления в социальные сети.

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Песня про «дядю Вову» в исполнении детсадовцев привлекла внимание детского омбудсмена ХМАО-Югры Татьяну Моховикову. 7 июня она планирует посетить детский сад №68 с проверкой.

Видео: URA.ru

Ранее исполнение песни «Дядя Вова, мы с тобой» уже вызывало критику среди пользователей интернета. В конце 2017 года её исполнили волгоградские кадеты совместно с депутатом Госдумы Анной Кувычко. После волны негативных отзывов она удалила ролик из своих социальных сетей.