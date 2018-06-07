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Певица Наталья Орейро будет болеть за сборную России по футболу (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Певица Наталья Орейро будет болеть за сборную России по футболу (ВИДЕО)

7 июня, 10:40Crazy News
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