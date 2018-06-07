Певица Наталья Орейро будет болеть за сборную России по футболу (ВИДЕО)
7 июня, 10:40Crazy News
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Певица Наталья Орейро призналась, что на предстоящем Чемпионате мира по футболу будет болеть за российскую сборную. Также Орейро назвала экс-игрока екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Александра Ерохина самым привлекательным футболистом сборной.
Наталья Орейро давала интервью во время прямого эфира на одной из российских радиостанций. Наталье задали вопрос, кого она считает самым сексуальным российским футболистом. После просмотра всех фотографий звезда указала на Александра Ерохина и в шутку сказала «Он мой муж».
Супруга футболиста в ответ на заявление Натальи Орейро опубликовала снимок певицы в социальной сети с надписью «Вкусы совпадают».
Наталья Орейро призналась журналистам, что будет искренне поддерживать российскую сборную. Она даже предложила сыграть за Россию, поскольку слава о «не очень хорошо подготовленных спортсменах» дошла и до уругвайской певицы, пишет URA.RU.
Видео: Спорт FM
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