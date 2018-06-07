Певица Наталья Орейро будет болеть за сборную России по футболу (ВИДЕО)

Наталья Орейро давала интервью во время прямого эфира на одной из российских радиостанций. Наталье задали вопрос, кого она считает самым сексуальным российским футболистом. После просмотра всех фотографий звезда указала на Александра Ерохина и в шутку сказала «Он мой муж».