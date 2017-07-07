14 000 рублей заплатит екатеринбурженка за сорванную сделку по продаже породистого котенка

В уральской столице судились две женщины. Одна из них в марте 2016 года заплатила задаток заводчице за котенка породы блю-тебби-пойнт с белым по кличке Chester Nibori Chily Peppers. Но сделка не состоялась.

Хозяйка животных предложила клиентке другого котенка, объяснив, что требуемый котенок не прошел необходимый ему курс лечения. Покупательница отказалась от этого предложения, но заводчица задаток не вернула.

В ходе судебного разбирательства ответчица отрицала факт получения денег и утверждала, что котенок был передан истцу в день заключения договора здоровым и со всеми необходимыми документами, сообщает газета «Вечерние ведомости».

В результате суд, рассмотрев обстоятельства дела, удовлетворил исковые требования и расторг договор о продаже котенка. Решением суда ответчицу обязали выплатить неустойку, проценты и госпошлину в размере 14 000 рублей.