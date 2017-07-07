Партию контрафактных игрушечных пони задержали в Екатеринбурге

На таможне города Екатеринбурга была задержана партия с детскими игрушками. Их привезли их Китая.

Наименование и описание упаковок с игрушками полностью совпадали с товарными знаками американской компании «Hasbro». Однако у декларанта отсутствовали необходимые документы, о чем сотрудники таможни сообщили правообладателю. Вскоре выяснилось, что игрушечные пони оказались поддельными, пишет «Комсомольская правда».

В таможне Екатеринбурга объяснили, что поддельные игрушки не соответствуют требованиям качества. Они могут содержать формальдегид, фенол или свинец, которые могут нанести серьезный вред здоровью детей.

По данному факту было заведено административное дело. Было изъято 1224 игрушки. Дальнейшая судьба «маленьких пони», а также мера ответственности для юрлица будет зависеть от решения суда.