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Новости Нижнего Тагила

Полтергейст попал на камеры видеонаблюдения в ирландской школе (ВИДЕО)

7 октября 2017, 10:00Добавить новость
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В Ирландии в одной из школ на камеры видеонаблюдения попали события, напоминающие фильм ужасов. Это произошло в городе Корк, передает издание Mirror.

На кадрах виден темный коридор, в котором нет людей. Вдруг в дальней части помещения открывается дверь одного из кабинетов и вскоре закрывается.

Затем раскачивается шкафчик, а в другом открывается одна из ячеек, и из нее падают книги и тетради. В конце ролика невидимый пинок сносит предупреждающую табличку, стоящую на полу.

Видео было размещено на официальной странице учебного заведения на Facebook.

В комментариях обсуждают случившееся. Одни предлагают нанять охотников за привидениями, другие уверены, что это вирусный ролик, подготовленный в преддверии Хэллоуина.

 

Видео: YouTube/DEERPARKCBS

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