Полтергейст попал на камеры видеонаблюдения в ирландской школе (ВИДЕО)

На кадрах виден темный коридор, в котором нет людей. Вдруг в дальней части помещения открывается дверь одного из кабинетов и вскоре закрывается.



Затем раскачивается шкафчик, а в другом открывается одна из ячеек, и из нее падают книги и тетради. В конце ролика невидимый пинок сносит предупреждающую табличку, стоящую на полу.





Видео было размещено на официальной странице учебного заведения на Facebook.





В комментариях обсуждают случившееся. Одни предлагают нанять охотников за привидениями, другие уверены, что это вирусный ролик, подготовленный в преддверии Хэллоуина.

Видео: YouTube/DEERPARKCBS