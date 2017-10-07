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Новости Нижнего Тагила

Житель Тольятти топором вырубал двойную сплошную (ВИДЕО)

7 октября 2017, 09:15Добавить новость
авто,ГИБДД,город,дорога,курьезы,Россия,Свердловская область,транспорт,разметка,дорожная разметка
В Тольятти мужчина топором пытался убрать дорожную разметку, которая, как позже выяснилось, была нанесена на участке неправильно.

Видео с действом накануне появилось в социальных сетях: мужчина с топором долбит двойную сплошную на одной из достаточно оживленных улиц. Пользователи соцсетей недоумевают, зачем он этот делает.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина является директором кафе, которое как раз видно на кадрах. Из-за неправильной разметки к заведению стало проблемно проезжать, пишут СМИ.

Власти города заявили, что разметка действительно находится там по ошибке: ранее дорога не была принята департаментом дорожного хозяйства по регламенту. Виноват в ошибке подрядчик, поэтому переделывать придется ему за свой счёт. Отмечается, что к мужчине с топором администрация города претензий не имеет, поскольку дорожное полотно нарушено не было.

 

 
Напомним, в Нижнем Тагиле таксисты также собственноручно закрашивали разметку на улице Юности в Дзержинском районе. За это нарушение причастных обещали привлечь за порчу городского имущества.
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