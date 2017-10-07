Житель Тольятти топором вырубал двойную сплошную (ВИДЕО)

Видео с действом накануне появилось в социальных сетях: мужчина с топором долбит двойную сплошную на одной из достаточно оживленных улиц. Пользователи соцсетей недоумевают, зачем он этот делает.





В ходе проверки выяснилось, что мужчина является директором кафе, которое как раз видно на кадрах. Из-за неправильной разметки к заведению стало проблемно проезжать, пишут СМИ.





Власти города заявили, что разметка действительно находится там по ошибке: ранее дорога не была принята департаментом дорожного хозяйства по регламенту. Виноват в ошибке подрядчик, поэтому переделывать придется ему за свой счёт. Отмечается, что к мужчине с топором администрация города претензий не имеет, поскольку дорожное полотно нарушено не было.