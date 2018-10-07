Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов разделся для соцсетей

На фото медицинский работник делает прививку нынешнему губернатору Магаданской области - Сергею Носову.

Подпись к посту в аккаунте экс-мэра Нижнего Тагила гласит:

В Магаданской области продолжается прививочная кампания. В регионе вакцину от гриппа уже сделали около 40 тысяч человек. Профилактические мероприятия будут проводиться до 1 ноября, передаёт @nosovlive.ru.

Комментаторы похвалили экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова за то, что он находится в хорошей физической форме.