Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов разделся для соцсетей

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Экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов сделал фото, на котором он позирует без рубашки. Фотография призвана поддержать прививочную кампанию в Магаданской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
На фото медицинский работник делает прививку нынешнему губернатору Магаданской области - Сергею Носову.
Подпись к посту в аккаунте экс-мэра Нижнего Тагила гласит:
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В Магаданской области продолжается прививочная кампания. В регионе вакцину от гриппа уже сделали около 40 тысяч человек. Профилактические мероприятия будут проводиться до 1 ноября, передаёт @nosovlive.ru.
Комментаторы похвалили экс-мэра Нижнего Тагила Сергея Носова за то, что он находится в хорошей физической форме.
В Нижнем Тагиле также продолжается вакцинация от гриппа: к началу октября были привиты 40,4 тысяч горожан. В планах провести профилактику заболевания для более чем 200 тысяч жителей Нижнего Тагила.
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