Пьяный житель Югры покусал двух полицейских в аэропорту Екатеринбурга

Буйный мужчина был задержан в одном из терминалов в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Он был в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался в адрес посетителей. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и покусал двух полицейских.