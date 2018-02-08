Пьяный житель Югры покусал двух полицейских в аэропорту Екатеринбурга
8 февраля, 19:40Crazy News
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Пьяный мужчина нецензурно выражался в адрес посетителей аэропорта, а во время задержания покусал двух сотрудников полиции в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Буйный мужчина был задержан в одном из терминалов в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Он был в нетрезвом состоянии и нецензурно выражался в адрес посетителей. Во время задержания мужчина оказал сопротивление и покусал двух полицейских.
Несмотря на это, нетрезвый хулиган был задержан. Им оказался житель Югры. Посетителя аэропорта доставили в линейный отдел полиции, после чего было возбуждено дело по статье «Мелкое хулиганство».
Заниматься делом о нападении на сотрудников полиции будет следственный комитет на транспорте, пишет E1.ru.
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