Водолаз с цветами поздравил с 8 Марта жительниц Екатеринбурга (ФОТО)
8 марта 2017, 11:20Crazy News
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В Екатеринбурге дайверы необычным способом поздравили горожанок с 8 Марта. Мужчина в раритетном водолазном костюме дарил дамам тюльпаны.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, большинство девушек были в восторге, однако нашлись и те, кого странный персонаж немного напугал.
Как сообщили сами участники акции, изначально планировалось выйти в костюмах аквалангистов, но позже было решено, что костюм водолаза смотрится эффектнее.
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