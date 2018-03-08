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Новости Нижнего Тагила

Синяя вода бежала из-под кранов в квартирах у жителей Первоуральска (ВИДЕО)

8 марта 2018, 11:30Добавить новость
вода,жкх,нарушение,сайт,Свердловская область,Водоканал,Первоуральск,СМИ
Жители Первоуральска пожаловались в мэрию города на то, что из их кранов потекла синяя вода. Горожане сделали видео и разместили в социальных сетях.

Синяя вода, по словам одной из местных жительниц, в её квартире замечена впервые. Через некоторое время после окрашенной воды потекла обычная холодная вода. Необычный цвет воды заметили жители целого района.

Пользователи социальных сетей предположили, что причиной стали таблетки, лежащие в бачке унитаза. Но, по словам жительницы, это исключено. Другие горожане жаловались на чёрную воду.

На место приезжали сотрудники МУП «Водоканал», которые сказали подождать до понедельника. Также на предприятии сообщили, что проводится проверка, но пока факты не нашли подтверждения. Специалисты отобрали пробы воды для проверки её качества, но никаких проблем в составе жидкости из-под крана, судя по результатам анализа, нет, передаёт «Znak.com».

 

Видео: Диана Клачкова, ВК

 
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