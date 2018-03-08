Третье небесное тело с начала года попало на видеокамеры свердловчан (ВИДЕО)

Один из очевидцев рассказал, что увидел, как на небе что-то падало. Сначала он подумал, что это звезда, но вскоре летящий объект засветился красно-жёлтым светом, за которым шла небольшая переливающаяся полоса.



Всего непонятное явление продолжалось порядка шести-семи секунд, пишет «E1.ru».



Объект был замечен жителями Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Талицы, а также Каменска-Уральского.





Ранее в 2018 году небесные тела попали на камеры видеонаблюдения 13 февраля (на фоне телебашни в Екатеринбурге) и 4 марта (на один из авторегистраторов). Тогда специалист обсерватории предположил, что это рукотворный объект: остаток космического аппарата, вполне возможно, что старого.









Видео: «E1.ru»