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Новости Нижнего Тагила

Третье небесное тело с начала года попало на видеокамеры свердловчан (ВИДЕО)

8 марта 2018, 11:00Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,метеорит,ученые,небесное тело,автовидеорегистратор
Свердловчане второй раз за неделю стали очевидцами полёта яркого небесного тела. Это произошло вечером 6 марта около 23:00 часов. Болид попал на камеры наблюдения, а также на видеорегистраторы.

Один из очевидцев рассказал, что увидел, как на небе что-то падало. Сначала он подумал, что это звезда, но вскоре летящий объект засветился красно-жёлтым светом, за которым шла небольшая переливающаяся полоса.

Всего непонятное явление продолжалось порядка шести-семи секунд, пишет «E1.ru».

Объект был замечен жителями Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Талицы, а также Каменска-Уральского.

 

Ранее в 2018 году небесные тела попали на камеры видеонаблюдения 13 февраля (на фоне телебашни в Екатеринбурге) и 4 марта (на один из авторегистраторов). Тогда специалист обсерватории предположил, что это рукотворный объект: остаток космического аппарата, вполне возможно, что старого.




 

Видео: «E1.ru»

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