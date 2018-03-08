Ягуарунди Адель стала «Зоомисс-2018» Екатеринбурга (ФОТО)

В городском зоопарке Екатеринбурга накануне прошёл конкурс красоты среди обитательниц. За звание «Зоомисс-2018» боролись четыре самки. Победительницей стала ягуарунди Адель с 42% голосов.
Также среди претенденток были кошачий лемур Мари, самка филина Дорофея и водяная агама Фиона. Дорофея стала вице-зоомисс. На третьем месте лемур Мари.
Сотрудники зоопарка отметили, что победительница конкурса красоты отличается особым нравом. В столицу Урала Адель переехала из Новосибирска в прошлом году.
Теперь на вольере «Зоомисс» висит соответствующая табличка. Сотрудники зоопарка намерены одарить победительницу новыми игрушками, пишет «E1.ru».