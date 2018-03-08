-12
Свердловская область
Нижний Тагил
-12
вечер: -8
ночь: -14
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 0.00
EUR 0.00
Новости Нижнего Тагила

Ягуарунди Адель стала «Зоомисс-2018» Екатеринбурга (ФОТО)

8 марта 2018, 10:00Добавить новость
город,Екатеринбург,животные,победа,праздник,Свердловская область,зоопарк,конкурс красоты
В городском зоопарке Екатеринбурга накануне прошёл конкурс красоты среди обитательниц. За звание «Зоомисс-2018» боролись четыре самки. Победительницей стала ягуарунди Адель с 42% голосов.

Также среди претенденток были кошачий лемур Мари, самка филина Дорофея и водяная агама Фиона. Дорофея стала вице-зоомисс. На третьем месте лемур Мари.

Сотрудники зоопарка отметили, что победительница конкурса красоты отличается особым нравом. В столицу Урала Адель переехала из Новосибирска в прошлом году.

Теперь на вольере «Зоомисс» висит соответствующая табличка. Сотрудники зоопарка намерены одарить победительницу новыми игрушками, пишет «E1.ru».

город,Екатеринбург,животные,победа,праздник,Свердловская область,зоопарк,конкурс красоты
 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

«Зоомисс-2018» будет выбрана к 8 марта в зоопарке Екатеринбурга
3 марта, 12:30
0 0
Екатеринбуржец убил свою сожительницу в День защитника Отечества
27 февраля, 08:00
1 1
99 браков заключены между свердловчанами в День всех влюблённых
14 февраля, 22:00
1 9

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 95
Подписаться на новости