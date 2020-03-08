В Шереметьево медик в защитном костюме станцевала под «Охотников за привидениями»
Сегодня, 10:24Crazy NewsФото: скрин видео
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В аэропорту Шереметьево медработник станцевала под музыку из фильма «Охотники за привидениями», видео опубликовал телеграм-канал Mash.
На видео женщина танцует в защитном костюме под музыку из американского фильма. При этом сзади у нее расположена пластиковая бутыль для воды.
Напомним, что в аэропорту врачи проверяют прибывших в Россию граждан на коронавирус.
В Шереметьево медик в защитном костюме станцевала под «Охотников за привидениями»Видео
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Видео: Телеграм-канал Mash
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