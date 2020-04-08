В Москве продают форму курьеров для городской маскировки от полиции
Сегодня, 15:19Crazy NewsФото: скриншот объявления о продаже
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На площадке «Юла» появилось объявление о продаже термосумки и спецодежды курьера службы доставки «Яндекс.Еда». Как уверяет продавец в описании, за 15 тысяч рублей можно приобрести «маскировку» от хранителей правопорядка для выхода на улицу во время карантина.
Сюжеты: Эксклюзив
Несмотря на карантин, всё ещё существует множество причин для выхода на улицу и в таком случае вам поможет этот костюм, дабы полицейские не приставали,пишет продавец.
В комплект курьера за 15 тысяч входит фирменная термосумка, дождевик размера XL и рубашка поло размера L.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве продают форму курьеров еды для «маскировки» во время карантина
Фото: скриншот объявления о продаже
Продавец также сообщает, что дождевик и футболка в идеальном состоянии, а сумка немного потрепанная, однако все швы на месте и в отличном состоянии.
Объявление было опубликовано вчера на сайте "Юла". одно подобное объявление было опубликовано сегодня днём, однако там выставлена цена в 50 тысяч.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей