В Москве продают форму курьеров для городской маскировки от полиции

Несмотря на карантин, всё ещё существует множество причин для выхода на улицу и в таком случае вам поможет этот костюм, дабы полицейские не приставали,пишет продавец.

В комплект курьера за 15 тысяч входит фирменная термосумка, дождевик размера XL и рубашка поло размера L.

В Москве продают форму курьеров еды для «маскировки» во время карантина Фото: скриншот объявления о продаже

Продавец также сообщает, что дождевик и футболка в идеальном состоянии, а сумка немного потрепанная, однако все швы на месте и в отличном состоянии.