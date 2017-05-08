Необычное выступление детского хора из Оперного театра состоялось в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)
Участники детского хора Оперного театра уральской столицы устроили необычный концерт в зоопарке: они выступили перед слонихой Дашей.
7 мая на выступление детского хора в зоопарк пришли около 100 человек. Приглашенные гости и сотрудники зоопарка стали свидетелями необычного концерта: дети из оперного театра в течение получаса пели для слонихи Даши: они исполняли разные песни, в том числе, «Калинку-малинку» и «Крылатые качели».
Она была так довольна происходящим. что даже начала шевелить ушами, поднимать ноги, вставать на колено, поворачиваться к посетителям. Это очень напоминало танец. а зрители были довольны таким зрелищем.
Пресс-секретарь зоопарка Игорь Пермяков рассказал, что подобные концерты планируется проводить примерно один раз в месяц. Сейчас и музыкальные школы проявили к этому интерес и захотели поучаствовать в столь необычном мероприятии.
К тому же, в павильоне зоопарка – необычная акустика и хорошая слышимость
А для хористов это – возможность порепетировать в непривычной обстановке, и Даше это оказалось приятно, сообщает Е1.RU.
Фото, видео: Е1.RU
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