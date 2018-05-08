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Новости Нижнего Тагила

Баннеры с орфографическими ошибками появились к 9 Мая в центре Кургана (ФОТО)

8 мая 2018, 08:00Добавить новость
администрация,город,курьезы,праздник,Россия,баннеры,день Победы,Курган
В Кургане некоторое время назад на улицах города появились баннеры с орфографическими ошибками. Украшения были подготовлены ко Дню Победы.

В частности, были допущены следующие ошибки: «Бресткой Крепости», «Оборонна Севастополя». Вывески были размещены на зданиях кинотеатра и Главпочтамта.

Жители Кургана были неприятно удивлены, что в преддверии праздника в центре города появились плакаты с ошибками. Об этом они написали в социальных сетях, а вскоре информацию подхватили региональные и федеральные СМИ.

Администрация города Кургана заявила, что она не причастна к установке праздничных вывесок, заказчиком мэрия не является. Так, установку баннеров произвело местное рекламное агентство «Контур», в руководстве которого посетовали, что работники поторопились.

Стало известно, что баннеры уже демонтированы. Их вернут на прежние места, как только ошибки будут исправлены, передаёт издание Znak.com.

 

администрация,город,курьезы,праздник,Россия,баннеры,день Победы,Курган
Фото: соцсети
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