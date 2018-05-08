Баннеры с орфографическими ошибками появились к 9 Мая в центре Кургана (ФОТО)

В частности, были допущены следующие ошибки: «Бресткой Крепости», «Оборонна Севастополя». Вывески были размещены на зданиях кинотеатра и Главпочтамта.

Жители Кургана были неприятно удивлены, что в преддверии праздника в центре города появились плакаты с ошибками. Об этом они написали в социальных сетях, а вскоре информацию подхватили региональные и федеральные СМИ.

Администрация города Кургана заявила, что она не причастна к установке праздничных вывесок, заказчиком мэрия не является. Так, установку баннеров произвело местное рекламное агентство «Контур», в руководстве которого посетовали, что работники поторопились.

Стало известно, что баннеры уже демонтированы. Их вернут на прежние места, как только ошибки будут исправлены, передаёт издание Znak.com.

Фото: соцсети