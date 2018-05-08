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Новости Нижнего Тагила

Кальян-бар в Екатеринбурге возмутил ФАС названием и оскорбительной рекламой

8 мая 2018, 09:00Добавить новость
город,Екатеринбург,закон,нарушение,Россия,Свердловская область,УФАС,кальянная,название
В столице Урала против хозяина кальян-бара завели уголовное дело. Поводом разбирательства стало неприличное, по мнению УФАС, название, а также некорректный образ, который рассматривают как религиозное оскорбление.

Калянная находится в центре Екатеринбурга по адресу Ленина, 49. В ФАС отметили, что закон «О рекламе» не допускает использование бранных слов и оскорбительных выражений.

Так, название кальян-бара, написанное латиницей, на русском языке является непристойным выражением, пишет Znak.com.

Кроме того, образ американского игрока в футбол, над шлемом которого размещён лавровый венок, является нарушением, передаёт «Екатеринбург в эфире»


Хозяину грозит штраф. Мужчина заявил, что он не будет спорить с решением УФАС. Он уже думал над тем, как сократить название, чтобы это не повлияло на узнаваемость заведения. Ранее проблем с законом у бара не возникало.

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