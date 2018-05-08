Кальян-бар в Екатеринбурге возмутил ФАС названием и оскорбительной рекламой

Калянная находится в центре Екатеринбурга по адресу Ленина, 49. В ФАС отметили, что закон «О рекламе» не допускает использование бранных слов и оскорбительных выражений.



Так, название кальян-бара, написанное латиницей, на русском языке является непристойным выражением, пишет Znak.com.



Кроме того, образ американского игрока в футбол, над шлемом которого размещён лавровый венок, является нарушением, передаёт «Екатеринбург в эфире».



Хозяину грозит штраф. Мужчина заявил, что он не будет спорить с решением УФАС. Он уже думал над тем, как сократить название, чтобы это не повлияло на узнаваемость заведения. Ранее проблем с законом у бара не возникало.