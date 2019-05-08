Екатеринбургские креативщики запустили проект с Артемом Дзюбой
Сегодня, 11:08Crazy NewsФото: Страница Артема Дзюбы во Вконтакте
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Креативное агентство из Екатеринбурга запустило проект, в котором примут участие футболисты «Зенита» и «Спартака», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В проекте будут участвовать футболисты Артем Дзюба, Роман Зобнин, Георгий Джикия и другие. Ранее креативщики готовили видеоролики, теперь они готовы запустить фотопроект. Подробности работы организаторы пока не раскрывают. Съемки проходили в Москве и Санкт-Петербурге.
Футболистов «Спартака» мы снимали после тренировки, и они были немного уставшие. Поэтому в Санкт-Петербурге было проще работать. Футболисты «Зенита» в очень хорошем расположении были, атмосфера такая добрая, поделилась с корреспондентами Е1 продюсер креативного агентства Ирина Бондарович.
Помимо проекта со звездами футбола, креативщики из Екатеринбурга готовят видеопроект о странных людях, как их называют сами организаторы - «городских сумасшедших».
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