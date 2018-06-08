Женщина украла коньяк и избила екатеринбургского полицейского пельменями

Екатеринбурженка была уличена в краже бутылки коньяка. Покупательница оплатила только пельмени, а на алкоголь денег не хватило, поэтому дама решилась на преступление.

Нарушительницу задержали и доставили в 10-й отдел полиции на улице Кишиневская в столице Урала. В отделении у гражданки возник конфликт с помощником оперативного дежурного. Мужчина сделал 39-летней женщине замечание, на что она ответила ему ударом по голове двухкилограммовым пакетом с пельменями.

Полицейский, почувствовав сильную боль, принял решение обратиться к медикам. Против гражданки возбудили уголовное дело по факту применения не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти, передаёт URA.RU. По данной статье УК РФ грозит тюремный срок до 5 лет, либо штраф в размере заработной платы.