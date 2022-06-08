Люди «телегами» скупают алкоголь в «Мегамартах» Нижнего Тагила

Люди «телегами» скупают алкоголь в «Мегамартах» Нижнего Тагила
Люди «телегами» скупают алкоголь в «Мегамартах» Нижнего Тагила
Сегодня, 22:44Crazy NewsРинат КамалиевФото: 1MI
Покупатели целыми коробками приобретают алкогольную продукцию в гипермаркетах «Мегамарт» в Нижнем Тагиле.

Ажиотаж наблюдается в связи с огромными скидками на горячительные напитки. Скидки объявили не только на алкоголь. Однако именно полки со спиртным тагильчане стали опустошать особенно активно.

Пару недель были в Мегамарте на Вагонке, люди телегами оттуда все выносили. Больше всего удивило количество алкоголя, которое покупали. Даже бабушки брали дорогой коньяк, как в последний раз. Так и хочется сказать: «Люди, вы с ума сошли?!». Сегодня то же самое творится на Фрунзе, сообщила TagilCity.ru тагильчанка Александра.

Также девушка считает, что причиной распродажи алкоголя является отсутствие лицензии на алкоголь.

Ажиотаж при распродаже на алкоголь в «Мегамарте» на Фрунзе в Нижнем Тагиле, июнь 2022

Думаю, что алкоголь распродают перед сменой названия, потому что лицензию на продажу ещё не получили. Вот и пришлось от запасов избавляться. Так сколько же они на самом деле делают наценку, если позволяют себе торговать с 50%-ной скидкой?говорит тагильчанка.

Напомним, сеть «Мегамартов», а также «Дикси» по всей стране сменят магазины «Магнит». В Нижнем Тагиле переход на новый бренд стартовал еще в апреле. Тогда посетителей попросили начать пользоваться картами лояльности «Магнита» вместо скидочных карт «Мегамарта».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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